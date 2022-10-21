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У украинских высокопоставленных чиновников были проведены обыски по делу о хищении гумпомощи

, 11:15 Источник: РИА Новости

У украинских высокопоставленных чиновников были проведены обыски по делу о хищении гумпомощи
openrussia.org/Global Look Press

У украинских высокопоставленных чиновников были проведены обыски в рамках дела по хищению гумпомощи. Об этом информирует РИА Новости.

Сообщается, что агенты национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски у чиновников на предмет хищения гуманитарной помощи. 

«Обыски проводятся у первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, заместителя министра экономики Александра Грибана и советника заместителя руководителя Офиса президента Елены Симоненко», — отмечается в материале. 

Ранее сообщалось об отправке ООН гуманитарной помощи в подконтрольные Украине зоны Харьковской области.

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