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Аргументы Недели В мире 13+

В польском парламенте ищут агентов Кремля

, 11:01

В польском парламенте ищут агентов Кремля

Оппозиционная партия польского Сейма «Гражданская коалиция» потребовала создания специальной комиссии, которая должна изучить влияние России на энергетическую политику страны.

Лидер партии Борис Будка обвиняет руководство страны в создании условий зависимости от российского угля. Ранее в польском парламенте произошёл скандал, связанный с авиакатастрофой 2010 года, в которой погиб президент страны. Ряд депутатов были недовольны итогами расследования авиакатастрофы специальной комиссией. Её парламентарии обвинили в сговоре с Москвой.

В Сети появилась информация о переговорах польских политиков и бизнесменов о поставках угля из РФ. Именно эти контакты, по версии издания Newsweek Polska, стали причиной кризиса правительства Туска. Чтобы доказать участие политиков в сговорах с Россией, требуется серьёзная работа. Например, крайне сложно доказать обвинения, предъявляемые Михаилу Туску - сыну бывшего премьера страны. Согласно обвинениям, он получил 600 тысяч евро от определённых российских структур за подписание контрактов на поставку российского угля в Польшу. Туск младший, отверг обвинения. К тому же его никто и никогда из правоохранителей и чиновников не допрашивал по этому вопросу.

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