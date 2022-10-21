В польском парламенте ищут агентов Кремля

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21 октября 2022, 11:01

Оппозиционная партия польского Сейма «Гражданская коалиция» потребовала создания специальной комиссии, которая должна изучить влияние России на энергетическую политику страны.



Лидер партии Борис Будка обвиняет руководство страны в создании условий зависимости от российского угля. Ранее в польском парламенте произошёл скандал, связанный с авиакатастрофой 2010 года, в которой погиб президент страны. Ряд депутатов были недовольны итогами расследования авиакатастрофы специальной комиссией. Её парламентарии обвинили в сговоре с Москвой.



В Сети появилась информация о переговорах польских политиков и бизнесменов о поставках угля из РФ. Именно эти контакты, по версии издания Newsweek Polska, стали причиной кризиса правительства Туска. Чтобы доказать участие политиков в сговорах с Россией, требуется серьёзная работа. Например, крайне сложно доказать обвинения, предъявляемые Михаилу Туску - сыну бывшего премьера страны. Согласно обвинениям, он получил 600 тысяч евро от определённых российских структур за подписание контрактов на поставку российского угля в Польшу. Туск младший, отверг обвинения. К тому же его никто и никогда из правоохранителей и чиновников не допрашивал по этому вопросу.