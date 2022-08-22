Посол в Бангкоке Томихин заявил, что Таиланд заинтересован в российских туристах и прямом авиасообщении с Россией

Аргументы Недели → В мире 13+

22 августа 2022, 10:28 Источник: РИА "Новости"

Таиланд, https://unsplash.com/photos/Cpy1BBWp0X4

Посол РФ в Таиланде Евгений Томихин в понедельник заявил, что королевство очень заинтересовано в развитии российского въездного туризма, а также в возобновлении прямого авиасообщения с РФ.

Евгений Томихин, который возглавлял российскую делегацию на встрече министров туризма форума АТЭС в Бангкоке, отметил, что у него была возможность пообщаться с главой Министерства спорта и туризма Таиланда Пхипхатом Ратчакитпраканом.

Руководитель ведомства подтвердил настрой страны на развитие туристических связей с Российской Федерацией и уточнил, что в королевстве всегда ждут российских путешественников.