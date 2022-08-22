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В китайском издании Global Times раскритиковали полгода работы посла США Николаса Бернса в Пекине

, 10:32 Источник: РИА Новости

В китайском издании Global Times раскритиковали полгода работы посла США Николаса Бернса в Пекине
Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos

В китайском издании Global Times отметили, что посол Соединённых Штатов в КНР Николас Бернс «не сыграл важной роли в продвижении принятия в Вашингтоне рациональных решений по Китаю». 

Авторы статьи раскритиковали работу Бернса, заявив, что посол не демонстрирует мудрого мышления относительно восстановления и укрепления китайско-американских отношений. 

Николаса Бернса приняли на вакантное место посла полгода назад, однако за это время дипломат проявлял высокомерность, когда затрагивал вопросы, связанные с Китаем. Он также не проявлял инициативы по укреплению отношений между странами.  

«Рациональность США по отношению к Китаю разъедается все серьезнее, и проявление жесткости по отношению к Китаю стало для Бернса наименее рискованным и самым дешевым вариантом», - добавили в газете.

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