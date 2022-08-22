В китайском издании Global Times раскритиковали полгода работы посла США Николаса Бернса в Пекине

В китайском издании Global Times отметили, что посол Соединённых Штатов в КНР Николас Бернс «не сыграл важной роли в продвижении принятия в Вашингтоне рациональных решений по Китаю».
Авторы статьи раскритиковали работу Бернса, заявив, что посол не демонстрирует мудрого мышления относительно восстановления и укрепления китайско-американских отношений.
Николаса Бернса приняли на вакантное место посла полгода назад, однако за это время дипломат проявлял высокомерность, когда затрагивал вопросы, связанные с Китаем. Он также не проявлял инициативы по укреплению отношений между странами.
«Рациональность США по отношению к Китаю разъедается все серьезнее, и проявление жесткости по отношению к Китаю стало для Бернса наименее рискованным и самым дешевым вариантом», - добавили в газете.