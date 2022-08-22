Талибы ее Величества

Как стало известно "АН", в начале августа в Кабуле провела несколько встреч делегация СИС или Ми-6, кому как больше нравится. Британские разведчики прилетели в Исламабад на частном самолете иорданского бизнесмена. Затем под усиленной охраной талибов они переехали в Кабул.
Примечательно, что состав делегации включал в себя не высокопоставленных политических назначенцев, а чистых разведчиков, профессионалов. И их контрагентами на переговорах были не политические деятели запрещенного в РФ "Талибана", а представители армии и мусульманской разведки.
Интересно, что американские коллеги были не осведомлены о визите британских разведчиков и потребовали объяснений, ссылаясь на двусторонние договоры между странами.
О целях и итогах визита, естественно, не сообщается. Но российский военно-дипломатический источник рассказал "АН", что британцев, в частности, интересовали возможности и влияние талибов в среднеазиатских республиках: Таджикистане и Узбекистане.
В Душанбе, где смертельно боятся влияния "учеников" на политическую ситуацию, афганские таджики имеют широкую разведсеть. Также талибы приобрели большое влияние и в, казалось бы, светском Ташкенте. Причем, уровень проталибанских политических связей в этих республиках настолько высок, что, например, позволил не допустить введения в Узбекистане единой светской школьной формы.
Понятно, что основная цель визита - возможности отрыва этих республик от российского влияния.
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