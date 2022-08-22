Гагаузы продолжают антиправительственные протесты за дружбу с Россией

Население гагаузской автономии продолжает протесты. Люди требуют, чтобы молдавские власти начали переговоры с Россией по поставкам газа. В начале октября Совет старейшин автономии проведёт съезд. На нём депутаты обсудят вопросы получения помощи от России и Турции. Больше всего гагаузов беспокоит вопрос вхождения Молдавии в состав Румынии. В Молдавию на днях уже приезжал глава румынской разведки. Он обсуждал с правительством страны вопросы безопасности.
В Кишинёве считают, что в случае приближения российских войск к Приднестровью, молдавская территория может быть захвачена. Для исключения этого Молдавия ищет поддержки в Европе.
Акции протесты в Гагаузской автономии проходят уже несколько дней. Митингующие просят восстановить отношения с Россией. Президент Молдавии Майя Санду имеет на этот счёт противоположное мнение. Она полагает, что от Москвы исходит серьёзная угроза суверенитету.
Гагаузия в составе Молдавии имеет статус особого региона. Кишинёв ранее гарантировал соблюдение прав населения. На самом деле власти Молдавии давно игнорируют мнение автономии.
Гагаузия выступает за сохранение отношений с Россией. Для автономии Москва является экономическим и политическим гарантом. Вместо диалога на территорию Гагаузии введены молдавские спецслужбы.
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