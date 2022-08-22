Бюро Госдепартамента США открыло вакансию на должность советника по борьбе с коррупцией в Армении

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22 августа 2022, 08:48

The Parliament House of Armenia, photo: globallookpress.com

Бюро Госдепартамента США по правоохранительной деятельности и борьбе с незаконным оборотом наркотиков открыло вакансию на должность старшего советника по вопросам противодействия коррупции в Армении. С документом ознакомился RT.

В тексте документа отмечается, что бюро преследует цель создать антикоррупционный сектор уголовного правосудия, который бы уважал права человека.

В описании вакансии указано, что человек, претендующий на эту должность, будет налаживать «отношения с коллегами из Министерства юстиции Армении, антикоррупционного комитета» и прочих ведомств, которые связаны с уголовным правосудием.

Также в обязанности входит посещение мероприятий по борьбе с коррупцией, совместная работа с американской стороной, наставление представителей ряда ведомств в стране.

Говоря о зарплате, старший советник сможет получать от $91,5 тыс. до $134,3 тыс. Контракт можно заключить на год, по желанию продлить.