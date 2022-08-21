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Байден, Шольц, Джонсон и Макрон призвали к военной сдержанности вблизи Запорожской АЭС

, 21:43 Источник: РИА Новости

Байден, Шольц, Джонсон и Макрон призвали к военной сдержанности вблизи Запорожской АЭС
Запорожская АЭС / Andrei Solomonov /globallookpress.com

Президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Англии Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон призвали к военной сдержанности в области Запорожской АЭС. Об этом сообщил Кабинет министров Германии.

Уточняется, что канцлер ФРГ Шольц обсудил с лидерами США, Англии и Франции ситуацию вокруг атомной станции.

Как передает кабмин, они призвали к «военной сдержанности близ нее, а также к скорейшему посещению объекта сотрудниками МАГАТЭ».

Отмечается, что лидеры стран договорились о продолжении поддержки Украины.

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