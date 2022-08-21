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21 августа 2022, 19:06 Источник: РИА Новости

Канцлер Германии Олаф Шольц / Markus Scholz http://www.globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц ответил согражданам, что принимает душ каждый день. Об этом он сообщил в рамках дня открытых дверей своего ведомства.

Во время дня открытых дверей канцлер лично пообщался с жителями страны. Желающие задать вопрос собрались в саду на территории ведомства.

«Федеральное правительство дало нам рекомендации, как часто следует принимать душ. А как часто вы его принимаете?» - спросила девушка у политика.

«Каждый день!» - ответил он.

Причиной такого вопроса послужило предложение представителя партии «Союз 90/Зеленые» Винфрида Кречмана вместо душа использовать влажные салфетки в целях энергосбережения.

Более того, он предлагал гражданам Германии использовать для отопления только одну комнату в жилом помещении.