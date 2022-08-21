СП: Власти ведущих капиталистических держав намерены генетически разделить человечество на слуг и господ

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21 августа 2022, 16:44 Источник: Свободная пресса

фото: pixabay.com

Эксперт Всемирного экономического форума профессор Юваль Харари, советник президента Всемирного экономического форума в Давосе Клауса Шваба полагает, что совсем скоро некие структуры получат возможность «переконструировать» тела и мозги людей.

Западные аналитики предрекают предстоящее разделение человечества на два биологических вида: «богатых» и «бедных», - пишет «Свободная пресса». При этом не природным, естественным путем.

Юваль Харари напомнил, что генная инженерия и технология прямого подключения мозга к компьютерам развиваются «с головокружительной скоростью».

«В ближайшие десятилетия мы увидим процесс большего неравенства, чем когда-либо раньше в истории. Потому что впервые это будет настоящее биологическое неравенство», - цитирует СП Харари.

Как предсказывает советник Клауса Шваба, главное отличие искусственно выведенных видов человека друг от друга будет обусловлено количеством денег, если у кого-то будет некая сумма, то тот человек может себе или детям прикупить «суперспособности». Как уверен Харари, если новые технологии будут доступны только богатым или только людям из определенной страны, тогда homo sapiens распадется на различные биологические виды, так как у них будут разные тела, и способности могут быть очень разными: от невосприимчивости к кариесу, до умения считать как компьютер, гарантированного здоровья и необычайно долгой жизни.