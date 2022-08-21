L'Indépendant: украинские беженцы задумались о возвращении из Испании на родину из-за низких зарплат и дорогой жизни

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21 августа 2022, 15:52

флаг Испании, https://unsplash.com/photos/hElvpgJam3U

Украинские беженцы задумались о возвращении из Испании и других стран Европы на родину. Украинцы захотели домой, так как почувствовали, что не справляются на чужбине с экономическими проблемами.

ФБА "Экономика сегодня" со ссылкой на издание L'Indépendant пишет, что с конца февраля 2022 года на территорию Испании приехали около 125 тысяч украинцев. Сейчас многие из них решили вернуться на родину, поскольку их не устраивает слишком высокая стоимость жизни в Европе. Как говорится в статье, украинские беженцы жалуются на низкую зарплату и дороговизну жизни, высокая плата за аренду жилья.

Во Франции местные жители все чаще отказываются приютить у себя украинских беженцев, а в Италии их выгоняют из мест проживания. Инцидент, как украинку приютила семья в Великобритании, а она увела из семьи мужа, уже известен на весь мир.