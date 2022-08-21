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Эрдоган может перенести президентские выборы в Турции на осень из-за большей лояльности населения

, 14:17 Источник: РИА Новости

Эрдоган может перенести президентские выборы в Турции на осень из-за большей лояльности населения
глава Турции Эрдоган, фото: globallookpress.com

Глава Турции Тайип Эрдоган может провести выборы досрочно, осенью 2022 года по ряду причин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Welt am Sonntag. 

По данным издания, выборы могут быть перенесены на осень из-за лояльности населения, которая должна появиться вслед за улучшением экономики Турции после летнего сезона. 

По данным Статистического управления Турции с апреля по июнь было заработано 8,7 миллиарда долларов — это на 190% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Также аргументом «за» в пользу проведения выборов осенью является климат. Осенью Турции не потребуется такого количества энергоресурсов для обеспечения тепла, а вот зимой, учитывая высокие цены на энергоносители, могут возникнуть недовольства.

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