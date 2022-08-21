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Шойгу: российские специалисты изучают захваченную на Украине зарубежную военную технику и разрабатывают способы ее подавления

, 12:11

Шойгу: российские специалисты изучают захваченную на Украине зарубежную военную технику и разрабатывают способы ее подавления
Министр обороны России Сергей Шойгу, Kremlin Pool / globallookpress.com

Отечественные специалисты изучают захваченную на Украине зарубежную военную технику и разрабатывают способы ее подавления. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил руководитель министерства обороны РФ Сергей Шойгу.

«Российские специалисты внимательно изучают захваченную на Украине зарубежную военную технику, а также разрабатывают способы ее подавления», — процитирован Шойгу в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Также министр отметил, что американские гаубицы М777 в боевых условиях очень капризные, а комплексы Javelin не так хороши, как хотелось бы их продавцам.

Как сообщалось ранее сегодня, Сергей Шойгу указал на то, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» трижды применялась с начала спецоперации Москвы на Украине.

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