В NASA выбрали потенциальные районы для высадки на Луну

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21 августа 2022, 10:08 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Как стало известно, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США выбрало 13 возможных районов для будущей высадки астронавтов на спутник Земли в рамках программы «Артемида». Все районы расположены неподалёку от Южного полюса Луны. В их число также вошли кромка кратера Фаустини, кратер Малаперт, несколько мест на кромке кратера Де Герлах, ещё несколько мест на кромке кратера Нобиле и ряд других зон.

«В числе астронавтов будет первая женщина, которая ступит на лунную поверхность», - сообщили в NASA. В организации добавили, что выбор конкретного места посадки зависит от стартового окна. Потому решение будет принято уже после того, как определятся окончательные сроки полёта. Напомним, что ещё 20 июля NASA назвало предварительные даты запуска миссий лунной программы «Артемида». Первый непилотируемый полёт корабля «Орион» к Луне посредством ракеты-носителя состоится уже в конце августа – начале сентября этого года.

Программа «Артемида» предусматривает три полёта к земному спутнику. На третьем этапе уже планируется высадка людей. Цель миссии – высадка людей на Луне с помощью корабля «Орион». В NASA намерены завершить программу к 2025 году, но не исключают переносов и задержек.