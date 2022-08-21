Покончил с собой начальник Кировоградского управления СБУ

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21 августа 2022, 10:22 Источник: ТАСС

Пистолет Макарова, Nikolay Gyngazov/globallook.com

В субботу вечером в Кропивницком (бывший Кировоград) было найдено тело начальника управления СБУ по Кировоградской области Украины подполковника Александра Наконечного. Как пишут местные СМИ, офицер застрелился.

По информации украинского издания «Обозреватель», тело спецслужбиста обнаружила его жена. На месте инцидента сотрудники правоохранительных органов обнаружили наградной пистолет Наконечного.

Сообщается, что он занимал должность начальник облуправления СБУ с января 2021 года.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил начальников управлений СБУ в Киевской, Львовской и Тернопольской областях.