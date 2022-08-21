Еврокомиссия выделит 139 тысяч евро на борьбу с недобросовестными налогоплательщиками в Польше

Еврокомиссия окажет финансовую поддержку Минфину Польши для укрепления правовой базы трансфертного ценообразования в стране. С приведённым тендером ознакомился RT.
«Главной целью контракта будет оказание Министерству финансов Польши технической поддержки для укрепления правового режима трансфертного ценообразования и требований к отчётности», — отмечается в описании договора.
Кроме того, в задачи исполнителя будет входить оценка текущего правового поля в данной сфере. Такая система будет способствовать борьбе с недобросовестными налогоплательщиками, которые уклоняются от налогов.
На реализацию контракта Еврокомиссия готова предоставить 139 тысяч евро.