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Еврокомиссия выделит 139 тысяч евро на борьбу с недобросовестными налогоплательщиками в Польше

, 08:16

Еврокомиссия выделит 139 тысяч евро на борьбу с недобросовестными налогоплательщиками в Польше
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Еврокомиссия окажет финансовую поддержку Минфину Польши для укрепления правовой базы трансфертного ценообразования в стране. С приведённым тендером ознакомился RT.

«Главной целью контракта будет оказание Министерству финансов Польши технической поддержки для укрепления правового режима трансфертного ценообразования и требований к отчётности», — отмечается в описании договора.

Кроме того, в задачи исполнителя будет входить оценка текущего правового поля в данной сфере. Такая система будет способствовать борьбе с недобросовестными налогоплательщиками, которые уклоняются от налогов. 

На реализацию контракта Еврокомиссия готова предоставить 139 тысяч евро. 

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