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В горячем источнике в Йеллоустонском парке нашли человеческую ступню

, 17:03 Источник: РИА Новости

В горячем источнике в Йеллоустонском парке нашли человеческую ступню
Yellowstone national park, photo: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com, globallookpress.com

В Йеллоустонском национальном парке США была найдена ступня в горячем источнике. На данный момент ведётся расследование. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководство парка. 

На официальной странице парка в социальных сетях сказано, что 16 августа сотрудник обнаружил «фрагмент ступни в ботинке, плавающий в источнике Абиш Пул». На данных момент на территории парка ведётся расследование. 

Один из самых известных национальных парков в США – парк Йеллоустоун, расположенный в штате Вайоминг на западе США в кратере древнего супервулкана. Широкую известность парк приобрёл благодаря своей визитной карточке — огромному числу гейзеров разного вида.

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