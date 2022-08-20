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Министерство обороны Латвии разрабатывает масштабные меры по экономии в оборонной сфере

, 16:42 Источник: РИА Новости

Министерство обороны Латвии разрабатывает масштабные меры по экономии в оборонной сфере
Victor Lisitsyn/Global Look Press

Министерство обороны Латвии готовит приказ о масштабных мерах экономии в оборонной сфере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство LETA. 

«В министерстве обороны готовится приказ министра обороны Артиса Пабрикса о масштабных мерах экономии в оборонной сфере - начиная с отопления, электричества и заканчивая ремонтными работами», — говорится в сообщении.

Также в настоящее время минобороны Латвии координирует меры по энергосбережению между подведомственными учреждениями министерства. Более того, возобновляемые и местные энергоресурсы на предприятиях оборонной сферы будут задействованы в более широком спектре использования.

Ранее мэр Лондона Садик Хан заявил о необходимости разработки мер со стороны правительства, которые помогли бы гражданам Великобритании прожить будущую зиму с едой и отоплением.

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