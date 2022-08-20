Экс-президент Молдавии Додон: прокуратура страны запугивает оппозицию

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20 августа 2022, 14:10 Источник: РИА Новости

Экс-президент Молдавии Додон, фото: globallookpress.com

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что прокуратура республики запугивает представительней оппозиции. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Додон отметил, что прокуратора «является партийным филиалом» ныне правящей партии «Действие и солидарность». По мнению экс-президента, она запугивает представителей оппозиции

«Позор этой власти! Позор "реформированной" прокуратуре! Вместо борьбы с большой коррупцией, которая имеет место сегодня, которая ведет к обнищанию населения, вы боретесь с какими-то призраками из прошлого и с Соцпартией», — подытожил Додон.

Партия «Действие и солидарность» — правоцентристская либеральная проевропейская политическая партия в Молдавии, образованная президентом страны Майей Санду.