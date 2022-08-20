Somali Guardian: в Могадишо на фоне осады боевиками отеля Hayat слышны громкие взрывы

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20 августа 2022, 13:39 Источник: РИА "Новости"

экстренные службы Сомали, Hassan Bashi/XinHua

Издание Somali Guardian днем в субботу, 20 августа, сообщило, что в столице Сомали Могадишо на фоне продолжающейся осады боевиками гостиницы Hayat в настоящий момент слышны громкие взрывы.

Ранее сообщалось о трех взрывах в районе отеля, а также о стрельбе. Позже стало известно, что на территории отеля Hayat в Могадишо ведется перестрелка между представителями сотрудников службы безопасности и боевиками группировки "Аш-Шабаб". Согласно разным данным, погибли от шестнадцати до двадцати человек.

Уточняется, что осада гостиницы продолжается уже восемнадцать часов.