Показ фильма Оливера Стоуна о Евромайдане находился под угрозой срыва из-за протеста немецко-украинской арт-группы

Показ фильма «Украина в огне» американского режиссера Оливера Стоуна находился под угрозой срыва из-за протеста немецко-украинской арт-группы Óstov Collective.
«Украина в огне» — это картина, повествующая о событиях на Майдане в 2014 году, снятая режиссёром Оливером Стоуном.
Протестующим из немецко-украинской арт-группы не понравилось, как в фильме показан государственный переворот при участии националистов и Госдепа США. В момент трансляции активисты стучали в барабаны и пытались вырвать микрофон из рук одного из организаторов.
Инцидент произошел в Лейпциге. Против участников немецко-украинской группы начали расследование.