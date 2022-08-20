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Показ фильма Оливера Стоуна о Евромайдане находился под угрозой срыва из-за протеста немецко-украинской арт-группы

, 11:26 Источник: РИА Новости

Показ фильма Оливера Стоуна о Евромайдане находился под угрозой срыва из-за протеста немецко-украинской арт-группы
фото: globallookpress.com

Показ фильма «Украина в огне» американского режиссера Оливера Стоуна находился под угрозой срыва из-за протеста немецко-украинской арт-группы Óstov Collective. 

«Украина в огне» — это картина, повествующая о событиях на Майдане в 2014 году, снятая режиссёром Оливером Стоуном. 

Протестующим из немецко-украинской арт-группы не понравилось, как в фильме показан государственный переворот при участии националистов и Госдепа США. В момент трансляции активисты стучали в барабаны и пытались вырвать микрофон из рук одного из организаторов.  

Инцидент произошел в Лейпциге. Против участников немецко-украинской группы начали расследование.

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