Читатели Reuters осудили заявление МИД Британии об отсутствии «морального права» у Путина появляться на саммите G20 в ноябре

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20 августа 2022, 10:32 Источник: РИА Новости

президент РФ Владимир Путин, фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool, globallookpress.com

Читатели международного агентства новостей Reuters осудили заявление МИД Британии о том, что у президента РФ Владимира Путина «нет морального права» появляться на саммите G20 на Бали в ноябре. Об этом сообщает РИА Новости.

Пользователи отметили, что Великобритания не может выносить такие вердикты, поскольку имеет в своей истории ещё более серьёзные проступки.

«После сотен лет системного расизма, колониализма и грабежей в менее развитых странах, возможно, Соединенному Королевству следует несколько лет побыть вне G-20. После всего, что Великобритания сделала против других народов, заслуживают ли они места там?» — отметил Matrix Operator.

Часть пользователей сошлась на том, что у самой Британии нет «морального права» судить РФ.

«Это та самая Британия, которая поддержала ложь США про наличие у Ирака оружия массового поражения?» — напомнил Tito Kingsley Ampiah.

«С чего бы? А у Британии было моральное право обучать украинских нацистов до вмешательства России? А имеет ли Британия моральное право посылать оружие стране, которая вместе с НАТО спровоцировала конфликт? Знала ли Британия о восьмилетней бойне в Донбассе?» — возмутилась Angela.

Напомним, что Риши Сунак, кандидат на должность руководителя правительства Соединенного Королевства, призвал не допускать главу Российской Федерации Владимира Путина на саммит G20, который состоится осенью текущего года на Бали.