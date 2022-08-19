Агония США объясняется непродуманной геополитической активностью

Аргументы Недели → В мире 13+

19 августа 2022, 16:33

Международные эксперты оценивают геополитическую активность США не желанием сохранить мир и демократические ценности на планете, а спасение своей гегемонии, которая при геронтократии необычайно быстро сыпется.



Первым делом раскаляется обстановка в России. США провоцируют государственный переворот в РФ со всеми вытекающими последствиями. Они помогают оппозиции прийти к власти, чтобы потом получить рычаги управления второй ядерной державой в мире. Заигравшуюся в геополитику Америку не останавливает даже угроза ядерной войны.



Причиной утраты США своего многолетнего верховного положения в мире, помимо пандемии COVID и войны на Украине, являются отголоски прошлого. Это война в Ираке, Афганистане и Сирии. Сегодня США вляпываются также в противостояние с Китаем на почве Тайваня, подталкивая КНР к более тесной дружбе с Россией. Разругались с США и с Ираном, Пакистаном, Саудовской Аравией. Все эти пустоты сейчас занимают Китай и Россия.



Распад СССР, которому так рукоплескала половина мира, сделало США первой страной, а её валюту - мировым эквивалентом. Америка стала влезать везде и вовсё, диктовать свои условия своим ближайшим сторонникам и жёстко уничтожая противников. Поэтому урок нарушенного баланса после исчезновения СССР сегодня перед многими лидерами мира всплывает вновь и вновь. Наглое и назойливое присутствие США без приглашения в странах мусульманского мира привело к росту терроризма во всём мире.



При всём при этом Белый дом идёт на ухудшение отношений с Китаем, который в 2024 году станет первой экономикой мира. На этом фоне ряд стран создаёт альтернативные американским платёжные системы и мировую валюту. Поэтому Америка подбрасывает дровишки в конфликт на Украине, помогая деньгами и вооружением, принуждая Европу тоже довести Россию до изнеможения. Украина для них - разменная монета, плацдарм, на котором должна лечь на лопатки Россия.



Американский аналитик Харлан Ульман считает, что Америку поразил ген глупости и забывчивости. США не делают выводов из ошибок прошлого, а на каждом витке истории повторяют их вновь и вновь. В конечном счёте это приведёт к краху Америки. Америка не понимает, что там, куда она приходит со своими ценностями, демократии не работают. Там начинается хаос.



