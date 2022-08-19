Китай пересматривает политику нулевой терпимости к коронавирусу ради экономики

Власти КНР озабочены торможением экономики. Для увеличения потребления чиновники согласились на раздачу вертолётных денег. Для России уменьшение экономической активности соседнего государства означает сокращение доходов.
В период локдаунов Поднебесная останавливает производство, а это означает сокращение потребления энергоносителей. Аналитики банка Goldman Sachs заявили, что в этом году рост экономики КНР составит всего 3%. Другие эксперты считают, что он будет гораздо скромнее, в то время как правительство ставило планку минимум в 5,5%.
Народный Банк КНР направил в финансовую систему 60 миллиардов долларов. Правительство согласилось на снижение ставки по кредитам до 2,7%. Жители крупных городов стали получать купоны для приобретения продуктов питания, одежды. Предоставляются также субсидии на покупку бытовой техники и автомобилей.
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что методы борьбы с коронавирусом должны разрабатываться с учётом экономического положения государства. Политика нулевой терпимости к коронавирусу приводит к непредсказуемым последствиям. Закрытие производства даже на несколько дней создаёт дефицит товаров.
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