Грузинские депутаты обвинили США в подрыве суверенитета

Группа депутатов грузинского парламента обратилась в американское посольство с открытым письмом. Политики обвинили США в ослаблении государственных институтов республики и поддержке оппозиции.
Американский посол в Грузии Келли Дегнан считает обвинения абсурдными и безосновательными. Депутаты сравнили посольство США в Грузии со вторым секретарём в советский период, которого присылали из Москвы. Без его одобрения невозможно было принять какое-либо решение.
По мнению парламентского большинства, посольство стремится контролировать партию «Грузинская мечта». Через неё американцы хотят провести законопроект о судебной реформе, добиваясь прозрачности грузинского суда. Депутаты также считают, что американцы специально активизируют оппозиционеров, чтобы втянуть Грузию в конфликт с Россией.
Посол Келли Дегнан полагает, что грузинские власти должны уделить большее внимание занятости граждан, системе образования, здравоохранению. Вместо претензий и разногласий лучше следовать европейским рекомендациям. Это позволит государству быстрее войти в состав ЕС.
Регулярные стычки народных избранников с дипломатической миссией США подрывают авторитет Вашингтона в Грузии.
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