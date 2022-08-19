В Ватикане заступились за священника, обвинённого в сексуальном насилии

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19 августа 2022, 11:25 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

В Римской курии разгорелся очередной скандал, связанный с обвинениями в насилии. На этот раз «фигурантом» стал префект Дикастерии по делам епископов Святого Престола – кардинал Марк Уэлле. Его имя вместе с 88-ю священнослужителями числится в коллективном списке, который на днях подали жители Квебека против местной архиепархии. Но очевидно, в Святом престоле никакие подобные обвинения в адрес прелата рассматривать не собираются.

18 августа директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни сделал соответствующее заявление. «Предварительное расследование, порученное папой Франциском, постановило, что нет никаких оснований для возбуждения судебного процесса против кардинала за сексуальное насилие», - сообщил он, «После дальнейших соответствующих консультаций папа Франциск заявляет, что для начала канонического расследования по делу Марка Уэлле недостаточно оснований».

Сам Уэлле на сегодняшний день считается ближайшим советником понтифика. Его часто называют возможным преемником папы Франциска. Пост префекта Конгрегации, а затем Дискатерии по епископским делам, он занял ещё в 2010 году. До того с 2002 года был архиепископом в Квебеке. В коллективном иске, поданном канадцами и санкционированном Верховным судом Квебека, ещё в середине мая, утверждалось, что Уэлле в 2008 году совершил «недозволенные действия сексуального характера» в отношении молодой стажёрки, проходившей практику при епархии.