США углубят сотрудничество с Тайваньской республикой

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19 августа 2022, 11:12 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Фото: pixabay.ru

США и частично признанная Тайваньская республика укрепляют свои отношения к неудовольствию Пекинской власти. Как передало Bloomberg, обе страны договорились в начале осени начать переговоры о торговле и инвестициях. Будут обсуждаться углубление взаимодействия в сельском хозяйстве, сфере климатических изменений, цифровых технологиях и во многих других областях.



Заместитель торгового представителя Штатов Сара Бьянки сказала, что это углубит взаимоотношения сторон, основанных на общих ценностях, а также будет содействовать всяческим инновациям. Но её заявление пошло не так далеко, как надеялись в Тайбэе. В республике хотят заключить с США сделку о свободной торговле.



Заявление Бьянки было выдержано в тонах полемики. Подчеркивая, что США и Тайвань привержены принципам рыночной экономики, она обещала, что стороны окажут сопротивление «нерыночной практике». Переговорщик со стороны частично признанного государства Джон Дэн выступил в аналогичном ключе. Данный «камень» был брошен в сторону КНР, правительство которой Запад обвиняет в предоставлении конкурентных преимуществ своим госкомпаниям.



Аналитики считают, что такие переговоры ещё больше подольют масла в огонь в костёр противоречий между США и материковым Китаем. Напомним, что в Пекине заявляют, что Китай един, и правительство Си Цзиньпина является его законной и единственной властью.