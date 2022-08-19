Европа отказывается от российских туристов, студентов и работников

Европейские политики активно обсуждают вопрос прекращения выдачи виз гражданам РФ. Речь идёт в первую очередь о краткосрочных визах. Ряд государств ЕС уже ввёл ограничения.
Чтобы принять решение по визам на общеевропейском уровне, необходимо согласование всех государств Старого Света. При этом Шенгенский кодекс не позволяет ограничивать выдачу виз по национальному признаку.
В конце августа главы внешнеполитических ведомств стран ЕС обсудят предварительный порядок прекращения выдачи виз гражданам РФ. Отчасти будет взят пример с прибалтийских государств, которые уже ограничили россиянам въезд на свою территорию. Например, Эстония запретила россиянам въезд в туристических целях, для обучения и работы. В настоящий момент визы россиянам в Европу выдаются «по гуманитарным соображениям». Финляндия готова присоединиться к санкциям. Однако в Хельсинки опасаются, что это негативно отразится на экономических отношениях государств.
Эксперты полагают, что на первом этапе дискриминации будет сокращено количество туристических виз.
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