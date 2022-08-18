С момента захвата власти в Афганистане движением Талибан прошёл ровно год: неутешительные итоги

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18 августа 2022, 16:23 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rbc.ru

Фото: salamnews.org

Год назад, 15 августа 2021 года, запрещённая в РФ террористическая организация «Талибан» завладела Кабулом, столицей Афганистана. Новое правительство, свергнувшее предыдущую власть, пообещало, что будет уважать права человека, и что не будет переходить грани и возвращать страну в 90-е. Обещаний было даровано великое множество, но на деле – ничего не выполнено. Афганистан продолжает находиться под фактической оккупацией экстремистов и радикалов, политику которых аналитики часто именуют словом «геноцид».



В принципе Афганистан и ранее был проблемной страной с отсутствием стабильной экономики. Но после прихода талибов, всё стало в десятки раз хуже. В разрушенную гражданской войной страну полностью перестала поступать иностранная валюта. Были заморожены зарубежные активы местного ЦБ на сумму почти 10 млрд долларов. Примерно половина населения страны испытывает нехватку продовольствия. Постоянно проходят слухи о масштабном голоде, который убивает местных жителей. Но талибы ни с кем делиться не собираются. То, что происходит в Афганистане, порою напоминает ситуацию в Китае в конце 30-х, когда эту страну оккупировала Япония. Доходят слухи и об этнических чистках, устраиваемых террористами по отношению к представителям других народностей.



Произошёл значительный отток человеческого капитала. Десятки тысяч людей, в основном высококвалифицированных и знающих работников, бежали из страны. Как бы талибы ни обещали уважать права женщин, с этим стало только хуже. Женщина в стране подверглась суровой дискриминации. Было распущено Министерство по делам женщин, телеканалам запретили показывать сериалы с участием актрис, журналисткам предписали появляться в кадре только с покрытой головой. В марте этого года в Афганистане открылись школы, но девочки в них так и не были допущены. А ещё афганским женщинам нельзя отправляться в поездки дальше, чем на 72 км, без сопровождения родственника-мужчины.



Число жертв вооружённого конфликта в стране, по данным ООН, остаётся высоким. С 15 августа 2021 года по 15 июня 2022 около 700 человек были убиты, а ещё 1406 – ранены. Впрочем, это только официальные сведения, которые могут преуменьшаться. В Афганистане резко выросла численность другой запрещённой в РФ организации боевиков, известной под именем «Исламское государство». Талибы так и не добились сокращения посевов опиумного мака, специального сырья для производства героина. Большинство стран мира не собирается признавать власть «Талибана». По мнению экспертов, террористы не могут считаться законным правительством.



Продолжается и ожесточённая борьба за свободу со стороны Фронта Национального Сопротивления. Считать, что талибы победили – явно неразумно, учитывая то, что против них настроена большая часть населения. Многие надеются, что ФНС когда-нибудь преуспеет, и всё же одержит верх над экстремистами, отравляющими жизнь людей уже целый год.