Власти Латвии демонтировали один из последних памятников Ленину

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18 августа 2022, 14:51 Источник: РИА Новости

Памятник воинам Советской Армии в Риге / Виктор Лисицын / http://www.globallookpress.com

Латвийские власти демонтировали один из последних памятников Ленину в Риге. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости с ссылкой на Латвийское телевидение.

Уточняется, что монумент демонтировали в поселке Муцениеки в 20 киллометрах к востоку от столицы.

Помимо памятника, латвийские власти также демонтировали советскую стелу, посвященную освобождению Риги от оккупации гитлеровского режима.

Глава администрации Стопинской волости Алдис Грунде в эфире телеканала LTV сообщил, что эти памятники будут уничтожены.

«Художественной ценности у них нет. Никто не хотел брать их к себе, поэтому они будут уничтожены», - заключил он.