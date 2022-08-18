Власти Латвии демонтировали один из последних памятников Ленину

Латвийские власти демонтировали один из последних памятников Ленину в Риге. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости с ссылкой на Латвийское телевидение.
Уточняется, что монумент демонтировали в поселке Муцениеки в 20 киллометрах к востоку от столицы.
Помимо памятника, латвийские власти также демонтировали советскую стелу, посвященную освобождению Риги от оккупации гитлеровского режима.
Глава администрации Стопинской волости Алдис Грунде в эфире телеканала LTV сообщил, что эти памятники будут уничтожены.
«Художественной ценности у них нет. Никто не хотел брать их к себе, поэтому они будут уничтожены», - заключил он.