СП: на брошенных ВСУ позициях под Артемовском обнаружены запрещенные Женевской конвенцией французские мины

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18 августа 2022, 12:26 Источник: Свободная пресса

Президент Франции Э. Макрон, фото: TASS Host Photo Agency, globallookpress.com

Военный эксперт Владимир Евсеев прокомментировал информацию о том, что Франция передает Киеву запрещенные Женевской конвенцией мины HPD mod. F2. Мины французского производства, которые невозможно обезвредить, обнаружили военнослужащие союзных сил на брошенных украинскими военными позициях под Артемовском (Бахмут).

16 августа официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что более полусотни французских мин украинские националисты использовали для минирования подступов к своим позициям возле поселка Опытное северо-западнее Донецка.

Эксперт Владимир Евсеев в интервью изданию «Свободная пресса» сказал, что «это могла быть месть России за поражение в Мали, откуда французские войска недавно вынуждены были уйти после почти десятилетнего присутствия», что многими в Париже было воспринято, как крупнейшее внешнеполитическое поражение президента Франции Эммануэля Макрона.

По мнению Евсеева, обиженный Макрон вполне мог пойти на такого рода действие, как месть России.

На вопрос, возможно ли, чтобы мины поступали на Украину по каким-то «серым» каналам, военный эксперт ответил, что подобные поставки осуществляются исключительно с санкции главного государственного лица. В этом случае, это Макрон. Получается, как заключил Евсееев, президент Франции своим решением нарушил международное право.