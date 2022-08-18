Член Оргкомитета игр в Токио арестован из-за коррупционной схемы

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18 августа 2022, 10:51 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Буквально недавно агентство Kyodo сообщило, что токийская прокуратура арестовала члена оргкомитета Летней Олимпиады Харуюки Такахаси. Японский функционер подозревается в получении более 50 взяток совокупным размером в 51 млн йен, что составляет 380 тысяч долларов. Считается, что взятки были получены в период с октября 2021 года по март 2022-го от крупного производителя одежды Aoki Holdings.

Финансовые средства по заключённому в 2017 году контракту бренд перечислил Такахаси, который занимался оказанием консультационных услуг. Позднее, через год, Aoki Holdings стала официальным партнёром Олимпийских и Паралимпийских игр, получив ряд преференций. Компании была дарована возможность использовать олимпийскую символику «для деловых целей» и подряд на изготовление официальных костюмов для спортсменов и их руководства.

Вышеупомянутый функционер, входивший в состав олимпийского оргкомитета, считался госслужащим и в соответствии с законодательством Японии не имел права получать никакие выплаты или подарки. Все обвинения Такахаси отрицает и сознаваться в возможном преступлении не планирует. Впрочем, это далеко не первый коррупционный скандал, связанный с японскими «олимпийцами».

Ещё весной 2020 года Reuters публиковали расследование, основанное на полученной финансовой отчётности заявочного комитета токийской Олимпиады. Оно фокусировалось на деятельности Такахаси в период перед выборами олимпийской столицы в 2013 году. Внимание экспертов привлекла большая сумма в 8.2 млн долларов, переведённая Харуюки Такахаси заявочным комитетом за некие услуги.