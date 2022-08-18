Неповторимого Грецтки ждёт судебный процесс из-за жвачки

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18 августа 2022, 08:05 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Sports.ru

В Соединённых Штатах очередной скандал, связанный со спортсменами. Но на этот раз речь идёт не о сексуальном насилии или о чём-то подобном, а о простой жвачке. Легендарному Уэйну Грецтки и его жене Джанет вменяется мошенничество и введение в заблуждение людей. Но почему же всё-таки жвачка стала своеобразной дверью к большим проблемам спортсмена?

Ещё в 2014 году истец Стивен Спаркс придумал натуральную жевательную резинку, используемую для контроля за весом. Он назвал её Overeating Management Gum и создал целую фирму BuChew, с помощью которой осуществлял продажу. В 2017 году Спаркс нанял жену Грецтки, чтобы она стала представителем этого продукта.

В иске говорится о том, что Джанет пригласила Уэйна для поддержки в продвижении новой жвачки, и в 2018 году сам спортсмен якобы утверждал, что использует её ежедневно. Позднее он заявил, что благодаря ей он сбросил почти 16 кг, и это за 6-8 недель. В своём иске Спаркс утверждает, что в 2020 году неповторимый хоккеист в разговоре с ним признался, что на самом деле терял вес вовсе не с помощью жвачки, но остальным инвесторам он это не повторил.

Истец считает, что Грецтки намерено солгал о пользе жевательной резинки, чтобы поднять стоимость акций компании, которые он якобы купил через членов своего семейства. Спаркс указал, что о лжи ничего не подозревал и реинвестировал полученные деньги в фирму. В итоге, стоимость компании снизилась, а её создатель потерял деньги и остался с миллионными убытками.

Спаркс полагает, что Грецтки и его жена специально сговорились, чтобы сместить его с должности руководителя BuChew. При этом, по словам истца, новые представители руководства получили указание не упоминать фамилию Грецтки для продвижения данного продукта. Спаркс обвиняет Уэйна и его супругу в мошеннических действиях и требует от них более 10 млн. Также он указал, что хоккеист должен компенсировать гонорар адвокатам в размере 500 тысяч долларов плюс 10% годовых.

Спортсмен и его жена пока не высказались по этому поводу. Зато в соцсетях и в прессе эта информация стала стремительно распространяться. Аналитики считают, что вся вышеупомянутая история выглядит очень сомнительной и мутной.