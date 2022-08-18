Арестович считает, что на встрече во Львове сегодня Эрдоган и Гуттереш предложат Зеленскому прекращение огня и отказ от юга

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18 августа 2022, 07:57 Источник: РИА Новости

Алексей Арестович, фото из соцсети

На западе Украины во Львове в четверг, как ожидается, пройдет встреча украинского президента Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Об итогах переговорах уже подумал советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович.

По мнению Арестовича, Эрдоган и Гутерреш могут попытаться убедить Зеленского согласиться на дипломатическое урегулирование и отказаться от планов попытаться захватить освобожденные территории, но украинские президент от этих мирных инициатив точно откажется, - передает РИА Новости.

В интервью Youtube-каналу "Фейгин Live", (канал признан в России СМИ-иноагентом) Арестович сказал: "Может быть и будут предлагать прекращение огня и отказ от попыток вернуть юг" и добавил: "Но я боюсь даже воспроизвести, что он ответит по этим идеям".

В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв крупные города Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформированы новые администрации, они объявили о планах войти в состав РФ.