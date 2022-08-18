Арестович считает, что на встрече во Львове сегодня Эрдоган и Гуттереш предложат Зеленскому прекращение огня и отказ от юга

На западе Украины во Львове в четверг, как ожидается, пройдет встреча украинского президента Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.
Об итогах переговорах уже подумал советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович.
По мнению Арестовича, Эрдоган и Гутерреш могут попытаться убедить Зеленского согласиться на дипломатическое урегулирование и отказаться от планов попытаться захватить освобожденные территории, но украинские президент от этих мирных инициатив точно откажется, - передает РИА Новости.
В интервью Youtube-каналу "Фейгин Live", (канал признан в России СМИ-иноагентом) Арестович сказал: "Может быть и будут предлагать прекращение огня и отказ от попыток вернуть юг" и добавил: "Но я боюсь даже воспроизвести, что он ответит по этим идеям".
В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв крупные города Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформированы новые администрации, они объявили о планах войти в состав РФ.