В Берлине подожгли офис министра Лизы Паус, выступавшей за закон о смене пола

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17 августа 2022, 15:46 Источник: РИА Новости

Министр по делам семьи Лиза Паус / IMAGO/M. Popow / http://www.globallookpress.com

Офис немецкого министра по делам семьи Лизы Паус был подожжен неизвестными в Берлине. Она выступала за закон о смене пола.

Как сообщили в партии «Союз 90/Зеленые», в которой состоит Паус, офис подожгли в ее избирательном округе.

«В ночь с 16 на 17 августа был совершен поджог бюро в избирательном округе депутата бундестага ФРГ и федерального министра по делам семьи Лизы Паус», - говориться в сообщении партии.

Уточняется, что пострадавших нет, но нанесен серьезный ущерб зданию. Расследованием случившегося уже занимается служба безопасности Германии.