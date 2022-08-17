В Берлине подожгли офис министра Лизы Паус, выступавшей за закон о смене пола

Офис немецкого министра по делам семьи Лизы Паус был подожжен неизвестными в Берлине. Она выступала за закон о смене пола.
Как сообщили в партии «Союз 90/Зеленые», в которой состоит Паус, офис подожгли в ее избирательном округе.
«В ночь с 16 на 17 августа был совершен поджог бюро в избирательном округе депутата бундестага ФРГ и федерального министра по делам семьи Лизы Паус», - говориться в сообщении партии.
Уточняется, что пострадавших нет, но нанесен серьезный ущерб зданию. Расследованием случившегося уже занимается служба безопасности Германии.