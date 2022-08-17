Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил объявить туристические визы россиян недействительными

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17 августа 2022, 15:20 Источник: ТАСС

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис / Edijs Palens / http://www.globallookpress.com

Объявить недействительными туристические шенгенские визы граждан России предложил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Он уточняет, что вопрос отмены выдачи шенгенских виз россиянам необходимо решать на уровне Европейского союза.

«Наилучшим вариантом было бы общеевропейское решение объявить эти визы недействительными. Тогда все просто перестали бы их выдавать», - сказал министр.

Власти Литвы перестали выдавать визы российским гражданам с момента начала специальной военной операции на Украине. Однако шенгенские визы не перестала выдавать Германия. По такой визе можно проехать через те европейские страны, которые прекратили их выдачу, чем недоволен Вильнюс.

«Российский гражданин может получить визу Германии в консульстве этой страны в России и направиться через Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу туда, где он желает провести отпуск», - заключил Ландсберг.