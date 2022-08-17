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17 августа 2022, 11:31

мэр Львова Андрей Садовой, фото из соцсети

Мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей запасаться на зиму дровами и сухим спиртом, приобрести электрочайники на случай, если возникнут проблемы с газом. Садовой сообщил, что власти Львова массово закупают печи-буржуйки.

Мэр Львова записал видеообращение в котором призвал готовиться к тяжелой зиме. «Горожанам надо готовиться к ситуации, которую сложно представить. Дрова никто не отменял. Единственное, что останется, если всё остальное не будет работать, — буржуйки», — цитирует мэра украинское издание «Страна».

В мэрии Львова посоветовали горожанам покупать электрочайники на случай отключения газа, электроприборы на аккумуляторах и сухой спирт. Садовой попросил передавать эту информацию знакомым и друзьям.

Мэр Киева Виталий Кличко также предупредил жителей столицы Украины о возможных проблемах с теплом в домах из-за резко подорожавшего газа.