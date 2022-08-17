Захарова: Зеленский, предлагая странам Запада закрыть въезд для россиян, судит по себе и сбежавшему из Киева окружению

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17 августа 2022, 10:10

Мария Захарова, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявил, что украинский президент Владимир Зеленский, призывая западные государства закрыть въезд российским гражданам, судит по себе и своему окружению.

Зеленский в интервью The Washington Post предложил странам Запада закрыть въезд для россиян.

Дипломат в эфире радио Sputnik прокомментировала призыв украинского президента: "Он по себе судит, говорит о себе и о тех людях, которых он наблюдает. Он говорит о своем режиме". Захарова напомнила, что когда началась спецоперация, в Киве сторонники Зеленского начали паковать чемоданы, проверять визы в паспортах и просто драпанули.

"Они погрузили свой скарб, свои сбережения и пожитки в автомобили, и рванули кто куда, в любую точку мира, лишь бы только не остаться на своей родине, которую они так любят, что жить не могут ни без нее, ни без вышиванок, ни без искусственно наращенных кос", - высказалась Захарова.

По ее словам, такой у них менталитет - "родину свою любить, быть ей преданным, переживать с ней взлеты и падения – это вот так".