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Американский конгрессмен Госар считает, что Байден должен думать о достижении мира, а не о поставках оружия Украине

, 09:08

Американский конгрессмен Госар считает, что Байден должен думать о достижении мира, а не о поставках оружия Украине
фото из открытых источников

Член палаты представителей США от республиканской партии Пол Госар раскритиковал президента Джозефа Байдена за оказание военной помощи Украине.

По его мнению, Байдену нужно думать не о поставках вооружения Киеву, а содействовать переговорному процессу и достижению мира, - передает RT. Госар выступил в Конгрессе и высказался по поводу политики действующей администрации США, которая не приносит результата не только за рубежом, но и внутри страны.

Конгрессмен отметил, что пока американские работники страдают от инфляции, до сих пор не оправившись от неправомерных локдаунов, отправлять миллиарды долларов  Украине, находящейся за шесть тысяч миль — это шаг, выводящий значение выражения «оторванность от реальности» на качественно новый уровень».

По мнению Госара, мировым политикам необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы содействовать переговорам по украинскому кризису.

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