Американский конгрессмен Госар считает, что Байден должен думать о достижении мира, а не о поставках оружия Украине

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17 августа 2022, 09:08

фото из открытых источников

Член палаты представителей США от республиканской партии Пол Госар раскритиковал президента Джозефа Байдена за оказание военной помощи Украине.

По его мнению, Байдену нужно думать не о поставках вооружения Киеву, а содействовать переговорному процессу и достижению мира, - передает RT. Госар выступил в Конгрессе и высказался по поводу политики действующей администрации США, которая не приносит результата не только за рубежом, но и внутри страны.

Конгрессмен отметил, что пока американские работники страдают от инфляции, до сих пор не оправившись от неправомерных локдаунов, отправлять миллиарды долларов Украине, находящейся за шесть тысяч миль — это шаг, выводящий значение выражения «оторванность от реальности» на качественно новый уровень».

По мнению Госара, мировым политикам необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы содействовать переговорам по украинскому кризису.