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Главком ВСУ Залужный подтвердил плачевное положение украинских военных

, 08:27 Источник: Русская весна

Главком ВСУ Залужный подтвердил плачевное положение украинских военных
Главком ВСУ Валерий Залужный, фото из открытых источников

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный подтвердил ежедневные массированные обстрелы украинских позиций российскими войсками и тяжелое положение украинской армии на фронте.

Украинский генерал привел данные о том, что позиции украинских военных подвергаются обстрелам по 700–800 ежедневно, и при этом российские военные используют до 60 тысяч боеприпасов, - указывает издание "Руссая весна".

По информации главкома ВСУ, сейчас основные усилия Вооруженных сил России сосредоточены на вытеснении украинских военных из Донецкой народной республики. Как отметил Залужный, самая напряженная и тяжелая ситуация у его подчиненных сейчас на направлении Авдеевка — Пески — Марьинка.

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