Главком ВСУ Залужный подтвердил плачевное положение украинских военных

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17 августа 2022, 08:27 Источник: Русская весна

Главком ВСУ Валерий Залужный, фото из открытых источников

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный подтвердил ежедневные массированные обстрелы украинских позиций российскими войсками и тяжелое положение украинской армии на фронте.

Украинский генерал привел данные о том, что позиции украинских военных подвергаются обстрелам по 700–800 ежедневно, и при этом российские военные используют до 60 тысяч боеприпасов, - указывает издание "Руссая весна".

По информации главкома ВСУ, сейчас основные усилия Вооруженных сил России сосредоточены на вытеснении украинских военных из Донецкой народной республики. Как отметил Залужный, самая напряженная и тяжелая ситуация у его подчиненных сейчас на направлении Авдеевка — Пески — Марьинка.