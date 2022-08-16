Как Евгений Кафельников «отсудил» дочь у бывшей жены​

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16 августа 2022, 21:49 Александр Крохмаль, Журналист Источник: sport-express.ru

Все, кто неравнодушны к теннису, знают легендарного Евгения Кафельникова. Он стал первым россиянином, кто выиграл турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Но в начале нулевых он был известен не только, как спортсмен и сильнейший представитель теннисного искусства, но и как человек, втянутый в крупный семейный скандал. Безусловно, карьера у Кафельникова сложилась куда лучше, чем семейная жизнь. Слава, деньги, всеобщая любовь, уважение окружающих. Только вот с семейными делами было не слишком хорошо. Но что же тогда случилось, что за скандал произошёл в ближайшем кругу Евгения, и чем же всё закончилось?

Когда теннисисту было 23, он познакомился на дискотеке с Марией Тишковой. Друзья спортсмена шутили, что это был первый случай, когда Евгений увлёкся серьёзно чем-то, кроме тенниса. Тишкова признавалась, что совсем не знала про теннис, не знала об огромных деньгах в теннисном спорте, и полагала, что такие крупные суммы были знакомы лишь банкирам. Прошло три года, и пара поженилась. Вскоре у них родилась дочь, которую назвали Алеся. Семейное счастье у спортсмена было недолгим. Хотя до этого он надеялся на то, что брак продлится едва ли не до самой кончины. Но судьба решила иначе. Через три года после свадьбы Кафельников и Тишкова развелись. И сразу же поднялся вопрос: с кем же останется Алеся?

Слухи по поводу разрыва отношений ходили разные. Тишкову подозревали в участии в сектах. Сама же Мария заявляла, что муж часто пропадал на мероприятиях, и ей со временем стало просто скучно. В 2001 году состоялся развод. Известно, что в плане детей суды часто принимают сторону матери. Но возможная деятельность Марии Тишковой в сектах отпугнула служителей закона. Ведь разве можно оставить ребёнка матери, которая связана с сомнительными организациями? Всё сложилось в пользу Евгения. Доводами в пользу Кафельникова стали ещё и факты его материального благополучия. А у Марии, как известно, была ещё одна дочь, от первого брака, которую звали Диана.

С юридической точки зрения наличие ещё одного иждивенца у одинокой матери – это минус. В конечном же итоге суд пришёл к мнению, что опекуном Алеси после развода должен стать отец. При этом, Тишковой разрешили встречаться с дочерью, но только с разрешения отца. Вот именно эти семейные дела Кафельникова тогда и считались «лакомым кусочком» для обсуждающих. Впрочем, семейная драма Евгения на этом не закончилась. Со временем у него возникли проблемы с Алесей во время её переходного возраста. Но эти сложности прошли, когда она стала совсем взрослой, и уже сама родила собственного ребёнка.