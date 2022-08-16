В Армении объявили двухдневный траур по погибшим при взрыве в торговом центре «Сурмалу»

Власти Армении объявили траур 17 и 18 августа по погибшим в результате взрыва в торговом центре в Ереване. Соответствующую информацию предоставили вечером во вторник, 16 августа, в правительстве.
Ранее сегодня стало известно, что в Ереване спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного человека, погибшего при взрыве в ТЦ "Сурмалу". Пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян заявил о шестнадцати жертвах происшествия, в частности, беременной женщине и ребенке.
Напомним, взрыв произошел в торговом центре в Ереване 14 августа.