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16 августа 2022, 16:04

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины не могут наступать на город Херсон без огромных потерь. На это, как передает РИА Новости, указало издание The New York Times.

«Американская газета New York Times пишет, что украинские войска не состоянии наступать в направлении Херсона без огромных потерь», — говорится в публикации, размещенной на сайте отечественного информационного агентства.

В материале NYT отмечается, что Россия по-прежнему обладает подавляющим превосходством в артиллерии, боеприпасах и тяжелом вооружении.

Как сообщалось ранее во вторник, в ФСБ заявили о том, что в Курской области украинские диверсанты подорвали опоры линий электропередачи, питающие атомную электростанцию.