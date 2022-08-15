Глава парламента Крыма Константинов: украинские военные обстреливают Запорожскую АЭС с ведома и согласия США

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15 августа 2022, 19:23 Источник: Председатель Госсовета Крыма В. Константинов

фото:vk.com/va.konstantinov

Украинские националисты в понедельник возобновили артиллерийский обстрел города Энегродара. Под удар попали городские кварталы Энергодара, село Ивановка и территория Запорожской АЭС. Атака велась около часа.

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов назвал ракетные удары по Запорожской АЭС продолжением политики ядерного шантажа, которую США непрерывно ведут со времён бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Константинов уверен, что украинские военные наносят артиллерийские и ракетные удары по ЗАЭС с ведома и согласия США.

Глава крымского парламента также уверен, что американцы, если бы хотели, остановили бы это безумие в течение пары часов. Константинов считает, что последствий в США не боятся.

"Судя по их реакции в Совете Безопасности ООН, они этого делать не намерены: через океан радиационное облако не перелетит, а Украину, которая может получить катастрофу пострашнее Чернобыля, им не жалко", - отметил Константинов.

Администрация Энергодара в понедельник сообщила об обстрелах города и прогремевших взрывах в районе Запорожской АЭС