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Бывший американский разведчик Риттер сообщил о планах США отвлечь внимание России с Украины на другие регионы

, 19:06 Источник: РИА Новости

Бывший американский разведчик Риттер сообщил о планах США отвлечь внимание России с Украины на другие регионы
фото из открытых источников

Бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщил о планах США отвлечь внимание России с Украины на другие регионы. Отставной офицер, служивший в разведке США, в эфире youtube-канала высказал мнение, что Соединенные Штаты разжигают конфликты в разных регионах мира, пытаясь переключить внимание России и осложнить обстановку на Украине.

По версии Риттера, США, чувствуя, что украинский кризис развивается не по их плану, намерены "создать хаос" в других потенциально взрывоопасных точках Европы. Экс-разведчик привел как пример Косово.

Он считает, что так Вашингтон собирается максимально осложнить жизнь Москве, которая при изменении геополитической обстановки на европейском континенте может начать корректировать свои планы.

Скотт Ритер сделал вывод на основании этого, что "власти США вообще не задумываются о мире и стабильности в Европе, а интересует их только получение дешевых политических очков".

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Администрация Энергодара сообщила об обстрелах города и прогремевших взрывах в районе Запорожской АЭС

Администрация Энергодара в понедельник, 15 августа, сообщила об обстрелах города и прогремевших взрывах в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По информации администрации города, в котором находится крупнейшая в Европе АЭС, украинские войска ведут массированный обстрел Энергодара и района Запорожской АЭС с правого берега Днепра.