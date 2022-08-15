Пресс-секретарь МЧС Армении Костанян сообщил, что среди без вести пропавших после взрыва в Ереване есть гражданин РФ

Аргументы Недели → В мире 13+

15 августа 2022, 16:56 Источник: МЧС Армении

взрыв в Армении, Asatur Yesayants/XinHua

Пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян сообщил днем в понедельник, 15 августа, что среди семнадцати без вести пропавших после взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу" есть гражданин России.

Айк Костанян подчеркнул, что в настоящий момент неизвестной остается судьба семнадцати человек. Сообщается, что один из них является гражданином Ирана, а второй – Российской Федерации. Согласно данным сайта МЧС Армении, пропавшей без вести может быть россиянка 1959 года рождения Любовь Глебова.

Напомним, в результате взрыва в торговом центре в Ереване, который произошел накануне, погибли шесть человек, а 61 получил различные травмы.