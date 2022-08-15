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Посол ЛНР в России Мирошник сообщил, что союзные силы России и республик Донбасса блокировали город Северск с трех сторон

, 16:05

Посол ЛНР в России Мирошник сообщил, что союзные силы России и республик Донбасса блокировали город Северск с трех сторон
посол ЛНР в России Леонид Мирошник, фото из соцсети

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник в понедельник, 15 августа, сообщил, что союзные силы Российской Федерации и республик Донбасса блокировали город Северск с трех сторон.

В эфире телеканала «Россия-1» Мирошник сказал, что «есть движение по Северску, город блокирован как минимум с трех сторон», продолжается уничтожение артподготовкой главных фортификационных сооружений.

По информации посла ЛНР в России, военные планируют продвижение вперед, но сроки пока неизвестны.

Мирошник указал, что союзные силы не торопятся, поскольку берегут и не хотят терять своих солдат.

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