Сенатор Цеков о жалобах Кличко на угрозы со стороны офиса Зеленского: пауки в банке грызутся

Аргументы Недели → В мире 13+

15 августа 2022, 15:23

сенатор Сергей Цеков, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Российский политик Сергей Цеков заявил, что конфликты политического истеблишмента в Киеве демонстрируют неустойчивость Украины. Сенатор в интервью ФАН прокомментировал жалобы мэра Киева Виталия Кличко на офис украинского президента Виталия Кличко.

Кличко рассказал "тайну", По его словам, он подписал открытое письмо с обращением к Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть гражданство главе штаба обороны Днепра Геннадию Корбану. И после этого ему сказали соратники Зеленского, что он "так проактивен" и намекнули: "Мы еще за твое немецкое гражданство не брались". Кличко уточнил, что у него была возможность получить немецкое гражданство, но он отказался.

Сергей Цеков, комментируя "тайну" Кличко, сказал, что "это типичная ситуация для Украины — пауки в банке грызутся". Он рассказал, что такое "происходит не только по отношению к Кличко, вообще у офиса президента Зеленского, у самого гаранта серьезные противоречия с руководителями городов".

"Они имели большие возможности, когда не было спецоперации России, но теперь находятся под жестким прессингом. Весь ресурс, который идет на Украину, фактически идет мимо центра, через военно-гражданские администрации, которые посоздавали в областях", - сообщил Цеков.

Как он пояснил, что это порождает разные конфликты, как пример - Кличко.