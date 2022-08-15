Украина недовольна позицией Грузии и пытается спровоцировать её на конфликт с Россией

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15 августа 2022, 11:58

Между Украиной и Грузией произошла очередная перепалка. Официальные лица обмениваются обвинениями. Например, представитель администрации Незалежной Михаил Подоляк порекомендовал грузинским чиновникам сменить тон. Грузинская сторона в ответ заявила, что Киеву стоит «фильтровать базар».



Подоляк считает, что грузинское население полностью поддерживает украинцев, чего не скажешь о чиновниках. Естественно, в мире нет ни одного государства, население которого было бы полностью солидарно с властью. Но украинский политик предупредил грузинских коллег, что они могут быть отвергнуты международным сообществом в случае допущения политических ошибок.



Особое внимание Подоляк уделил основателю партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили. В Киеве считают, что Запад должен ввести против него санкции, так как действия политика идут в разрез с государственными интересами.



Представитель парламентского большинства Михаил Сарджвеладзе считает, что украинские политики сами выдумывают мифы и борются с ними. Члены «Грузинской мечты» заметили стремление Киева втянуть Тбилиси в конфликт с Москвой. В частности, Незалежная неоднократно предлагала грузинским властям вернуть утерянные территории. В Грузии не только не намерены начинать войну с Россией, но и выступают за увеличение туристического потока из РФ. Именно россияне содержат в большей степени туриндустрию страны.