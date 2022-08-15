Украина устала от военной операции, мужчины уходят в леса

Россия увеличивает численность войск, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Пополнение осуществляется за счёт южных регионов страны. Подготовкой новых солдат занята и Украина. С учётом поставок оружия из западных государств, Незалежная имеет серьёзный мобилизационный потенциал.
О готовности отправить на Украину до 9 тысяч новых бойцов ранее заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. В России достаточные мобилизационные ресурсы для проведения СВО. До начала военной операции численность армии Украины составляла 255 тысяч солдат. Киев планировал увеличить число бойцов до миллиона за счёт войск территориальной обороны. Однако сейчас таких возможностей нет. Если представить, что численность ВСУ в настоящий момент составляет около 700 тысяч человек, то такая армия может ещё очень долго сражаться.
Но анализ действий украинских солдат показывает, что Украина устала от военных действий. Мужское население зачастую увиливает от походов в военкоматы. Иногда мужчины прячутся в лесах, не выходят из домов на улицу, чтобы их не выловили для отправки в армию, сообщают на анонимных условиях жители одного из регионов Незалежной.
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